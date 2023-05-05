Так, львовский предприниматель причастен к масштабной схеме нелегального экспорта в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. В настоящее время СБУ проводит меры по его привлечению к ответственности.

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Как бизнесмен со Львова поставлял в Россию элитные авто

Как стало известно, предприниматель наладил схему переправки элитных автомобилей на территорию России в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала Russia today.

С августа 2022 по март 2023 года бизнесмен нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро. Злоумышленник покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.

После этого мужчина по поддельным документам переправлял автомобили транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда – в Россию.

Элитные машины, которые украинец отправлял в Россию / фото СБУ

Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 миллионов гривен,

– отметили правоохранители.

В итоге СБУ разоблачила схему бизнесмена. Дома у злоумышленника обнаружили:

35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в "схеме";

финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

К тому же СБУ наложила арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 миллионов гривен.

"В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в частности в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей", – добавили в СБУ.

Что грозит бизнесмену

Организатору преступной схемы сообщили о подозрении по трем статьям:

о пособничестве государству-агрессору,

о служебном подлоге,

о завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.

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