Так, львовский предприниматель причастен к масштабной схеме нелегального экспорта в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. В настоящее время СБУ проводит меры по его привлечению к ответственности.
Важно Отрицал преступления в Буче и Изюме: в Киеве поймали "фиксера" российского СМИ
Как бизнесмен со Львова поставлял в Россию элитные авто
Как стало известно, предприниматель наладил схему переправки элитных автомобилей на территорию России в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала Russia today.
С августа 2022 по март 2023 года бизнесмен нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро. Злоумышленник покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.
После этого мужчина по поддельным документам переправлял автомобили транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда – в Россию.
Элитные машины, которые украинец отправлял в Россию / фото СБУ
Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 миллионов гривен,
– отметили правоохранители.
В итоге СБУ разоблачила схему бизнесмена. Дома у злоумышленника обнаружили:
- 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в "схеме";
- финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.
К тому же СБУ наложила арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 миллионов гривен.
"В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в частности в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей", – добавили в СБУ.
Что грозит бизнесмену
Организатору преступной схемы сообщили о подозрении по трем статьям:
- о пособничестве государству-агрессору,
- о служебном подлоге,
- о завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.
Предатели Украины: последние новости
- Недавно Служба безопасности разоблачила агента российских спецслужб, который пытался установить места дислокации HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области.
- В Киевской области задержали двух предателей из ГСЧС Украины. Они помогали России во время оккупации региона в феврале – марте 2022 года.
- Кроме этого, в Киеве задержали местного жителя, который помагал врагу распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице. Также он публично поддерживал действия российских оккупантов.