Злоумышленниками оказались два сотрудника 41-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Киевской области. В настоящее время идет расследование.

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Что известно о предателях-спасателях

Во время оккупации Вышгородского района мужчины поддержали российских террористов и предложили им свою помощь. 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков.

В результате пожара было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь.

Таким образом, агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей,

– отметили правоохранители.

Кроме того, злоумышленники "сливали" захватчикам персональные данные участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО. Именно за их "наводкой" оккупанты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, пытавшихся потушить пожар в спасательной части. После этого пострадавших держали в пыточных местной "комендатуры России" до освобождения региона.

"Предатели получали от захватчиков продукты питания и вещи первой необходимости, которые им привозили в собственные помещения. Также они имели "разрешение" на беспрепятственное передвижение по территории района", – рассказали в СБУ.

В итоге задержанным злоумышленникам сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Им избрали меру пресечения – содержание под стражей.

В Киевской области разоблачили предателей / фото СБУ

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