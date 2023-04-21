Зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Київській області. Наразі триває розслідування.

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Що відомо про зрадників-рятувальників

Під час окупації Вишгородського району чоловіки підтримали російських терористів і запропонували їм свою допомогу. 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків.

Внаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар.

Таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів,

– зазначили правоохоронці.

Окрім цього, зловмисники "зливали" загарбникам персональні дані учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО. Саме за їхньою "наводкою" окупанти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині. Після цього потерпілих тримали у катівнях місцевої "комендатури Росії" до звільнення регіону.

"Зрадники отримували від загарбників продукти харчування та речі першої необхідності, які їм привозили до власних помешкань. Також вони мали "дозвіл" на безперешкодне пересування територією району", – розповіли в СБУ.

У підсумку затриманим зловмисникам повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

На Київщині викрили зрадників / фото СБУ

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