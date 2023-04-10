Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ. За даними СБУ, ворог завербував строковика після повномасштабного вторгнення. Йому обрали псевдонім "Кримчанин".
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За вказівкою російської спецслужби він приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону. Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS,
– йдеться у повідомленні.
Дані зрадник намагався передати в Росію
Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському "куратору" через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.
Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.
Спецслужби вчасно виявили зрадника / Фото СБУ
Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.
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