Зрадник України позиціонував себе як "фіксер". Він дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства "Бел.ru", що знаходиться на території Бєлгородської області.

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У Києві спіймали "фіксера" російського ЗМІ

Так, зловмисник передавав російським "журналістам" вигадану інформацію про події в Україні, зокрема про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.

До того ж зрадник публічно підтримував дії російських терористів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

Отриману дезінформацію представники "Бел.ru" використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні. Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні,

– розповіли правоохоронці.

Наразі СБУ повідомила зловмиснику про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії в Україні. Триває розслідування.

Затримано зрадника України / фото СБУ

В Україні часто викривають зрадників