Працівник Укрзалізниці обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. Наразі триває слідство.
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Як працівник Укрзалізниці провозив ухилянтів
Правоохоронці затримали провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, який "допомагав" ухилянтам.
Щоб приховано вивозити чоловіків за кордон, працівник Укрзалізниці обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника – там ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані.
Вартість такої "послуги" сягала 2,5 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга,
– зазначили правоохоронці.
Однак СБУ викрила цю схему та затримала залізничника на пункті пропуску "Мостиська-2".
Наразі чоловіку повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Триває слідство для встановлення всіх обставин.
Затримано співробітника Укрзалізниці / фото СБУ
СБУ затримала чоловіка, який "допомагав" ухилянтам: дивіться відео
Ухилянти намагаються тікати за кордон
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