Работник Укрзализныци оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника. В настоящее время длится следствие.

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Как работник Укрзализныци провозил уклонистов

Правоохранители задержали проводника поезда Запорожье – Перемышль, который "помогал" уклонистам.

Чтобы скрыто вывозить мужчин за границу, работник Укрзализныци оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника – там уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии.

Стоимость такой "услуги" достигала 2,5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности побега и расписания движения поезда,

– отметили правоохранители.

Однако СБУ разоблачила эту схему и задержала железнодорожника на пункте пропуска "Мостиска-2".

Мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконной переправки лиц через государственную границу. Длится следствие по установлению всех обстоятельств.

Задержан сотрудник Укрзализныци / фото СБУ

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