В СБУ рассказали, что в среднем стоимость таких услуг составляла от 2 до 6 тысяч долларов. Цена зависела от региона и срочности выезда.

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СБУ разоблачила 6 каналов нелегальной переправки "уклонистов" за границу

Следователям СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за границу более сотни украинцев призывного возраста.

В Киеве заблокировали деятельность преступной группировки, занимавшейся организацией каналов нелегальной миграции. За деньги злоумышленники "оформляли" своих клиентов как представителей волонтерских организаций, якобы занимающихся транспортировкой гуманитарной помощи.

заблокировали деятельность преступной группировки, занимавшейся организацией каналов нелегальной миграции. За деньги злоумышленники "оформляли" своих клиентов как представителей волонтерских организаций, якобы занимающихся транспортировкой гуманитарной помощи. В Волынской области ликвидировали еще одну схему бегства "уклонистов" за границу. К ее организации был причастен пограничник и представитель коммерческой структуры. Они "трудоустраивали" потенциальных призывников в компанию-перевозчика и вносили соответствующие данные в систему "Путь". Так злоумышленники пытались незаконно переправить через госграницу до 20 человек. Оба мужчины были задержаны на передаче очередной суммы взятки за свои услуги в размере 6 тысяч долларов. Им уже сообщили о подозрении.

ликвидировали еще одну схему бегства "уклонистов" за границу. К ее организации был причастен пограничник и представитель коммерческой структуры. Они "трудоустраивали" потенциальных призывников в компанию-перевозчика и вносили соответствующие данные в систему "Путь". Так злоумышленники пытались незаконно переправить через госграницу до 20 человек. Оба мужчины были задержаны на передаче очередной суммы взятки за свои услуги в размере 6 тысяч долларов. Им уже сообщили о подозрении. Также на Волыни задержаны трое местных жителей, которые предлагали потенциальным призывникам выехать в ЕС на основании фиктивных документов об обучении в иностранных вузах, свидетельств о рождении детей, а также медицинских справок.

задержаны трое местных жителей, которые предлагали потенциальным призывникам выехать в ЕС на основании фиктивных документов об обучении в иностранных вузах, свидетельств о рождении детей, а также медицинских справок. В свою очередь в Житомирской области разоблачили двух предпринимателей, которые через телеграмм-канал предлагали выехать за границу "по состоянию здоровья". Для этого злоумышленники самостоятельно производили фальшивые документы о непригодности к военной службе. К каждому заказу подходили индивидуально – справки производились с учетом региона проживания клиента.

разоблачили двух предпринимателей, которые через телеграмм-канал предлагали выехать за границу "по состоянию здоровья". Для этого злоумышленники самостоятельно производили фальшивые документы о непригодности к военной службе. К каждому заказу подходили индивидуально – справки производились с учетом региона проживания клиента. В Ивано-Франковской области СБУ нейтрализовала канал нелегальной миграции, организованный руководителем визового центра совместно с директором фирмы-подрядчика, имеющим лицензию на международные перевозки. Злоумышленники оформляли своим клиентам фиктивное трудоустройство в компанию. После этого персональные сведения вносили в базу данных "Путь", что давало им возможность пересекать границу водителям.

СБУ нейтрализовала канал нелегальной миграции, организованный руководителем визового центра совместно с директором фирмы-подрядчика, имеющим лицензию на международные перевозки. Злоумышленники оформляли своим клиентам фиктивное трудоустройство в компанию. После этого персональные сведения вносили в базу данных "Путь", что давало им возможность пересекать границу водителям. В Днепропетровской области задержан местный житель, который организовал канал из-за использования поддельных выводов медико-социальных экспертных комиссий. Среди наиболее часто изготавливаемых документов были пенсионные удостоверения и справки об инвалидности.

Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности. Следователи открыли уголовные производства насчет:

незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;

подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов;

принятия предложения, обещания или извлечения неправомерной выгоды должностным лицом.

Злоумышленников разоблачили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством Службы безопасности, подразделений СБУ Киева и Киевской области, а также Волынской, Днепропетровской, Житомирской и Ивано-Франковской областей.

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