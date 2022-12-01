В СБУ розповіли, що в середньому вартість таких послуг становила від 2 до 6 тисяч доларів. Ціна залежала від регіону проживання і терміновості виїзду.

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СБУ викрила 6 каналів нелегального переправлення "ухилянтів" за кордон

Слідчим СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за кордон понад сотні українців призовного віку.

У Києві заблокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося організацією каналів нелегальної міграції. За гроші зловмисники "оформляли" своїх клієнтів як представників волонтерських організацій, які нібито займаються транспортуванням гуманітарної допомоги.

заблокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося організацією каналів нелегальної міграції. За гроші зловмисники "оформляли" своїх клієнтів як представників волонтерських організацій, які нібито займаються транспортуванням гуманітарної допомоги. У Волинській області ліквідували ще одну схему втечі "ухилянтів" за кордон. До її організації був причетний прикордонник і представник комерційної структури. Вони "працевлаштовували" потенційних призовників до компанії-перевізника і вносили відповідні дані до системи "Шлях". Так зловмисники намагалися незаконно переправити через держкордон до 20 людей. Обох чоловіків затримали на передачі чергової суми хабаря за свої послуги у розмірі 6 тисяч доларів. Їм вже повідомили про підозру.

ліквідували ще одну схему втечі "ухилянтів" за кордон. До її організації був причетний прикордонник і представник комерційної структури. Вони "працевлаштовували" потенційних призовників до компанії-перевізника і вносили відповідні дані до системи "Шлях". Так зловмисники намагалися незаконно переправити через держкордон до 20 людей. Обох чоловіків затримали на передачі чергової суми хабаря за свої послуги у розмірі 6 тисяч доларів. Їм вже повідомили про підозру. Також на Волині затримали трьох місцевих жителів, які пропонували потенційним призовникам виїхати до ЄС на підставі фіктивних документів про навчання в іноземних вишах, свідоцтв про народження дітей, а також медичних довідок.

затримали трьох місцевих жителів, які пропонували потенційним призовникам виїхати до ЄС на підставі фіктивних документів про навчання в іноземних вишах, свідоцтв про народження дітей, а також медичних довідок. Своєю чергою на Житомирщині викрили двох підприємців, які через телеграм-канал пропонували виїхати за кордон "за станом здоров'я". Для цього зловмисники самостійно виготовляли фальшиві документи про непридатність до військової служби. До кожного замовлення підходили індивідуально – довідки виготовляли з урахуванням регіону проживання клієнта.

викрили двох підприємців, які через телеграм-канал пропонували виїхати за кордон "за станом здоров'я". Для цього зловмисники самостійно виготовляли фальшиві документи про непридатність до військової служби. До кожного замовлення підходили індивідуально – довідки виготовляли з урахуванням регіону проживання клієнта. В Івано-Франківській області СБУ нейтралізувала канал нелегальної міграції, який організувала керівниця візового центру спільно із директором фірми-підрядника, що має ліцензію на міжнародні перевезення. Зловмисники оформляли своїм клієнтам фіктивне працевлаштування до компанії. Після цього персональні відомості вносили до бази даних "Шлях", що давало їм можливість перетинати кордон як водіям.

СБУ нейтралізувала канал нелегальної міграції, який організувала керівниця візового центру спільно із директором фірми-підрядника, що має ліцензію на міжнародні перевезення. Зловмисники оформляли своїм клієнтам фіктивне працевлаштування до компанії. Після цього персональні відомості вносили до бази даних "Шлях", що давало їм можливість перетинати кордон як водіям. У Дніпропетровській області затримали місцевого мешканця, який організував канал через використання підроблених висновків медико-соціальних експертних комісій. Серед документів, які найчастіше виготовляли, були пенсійні посвідчення та довідки про інвалідність.

Наразі тривають слідчі дії, аби встановити всі обставини правопорушень та притягнути винних до відповідальності. Слідчі відкрили кримінальні провадження за:

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Зловмисників викрили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки, підрозділів СБУ Києва та Київської області, а також Волинської, Дніпропетровської, Житомирської та Івано-Франківської областей.

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