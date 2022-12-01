Корупційну схему викрили на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях. Про це повідомили в СБУ.

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На митницях вимагали хабарі за вивезення зерна

За даними правоохоронців, керівництво митниць за хабар "гарантувало" представникам агрокомпаній безперешкодне оформлення гуртових партій сільгоспродукції, зокрема, українського зерна, яке експортували до ЄС.

Щодня організатори схеми одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень. У разі відмови сплачувати "данину" – створювали штучні перешкоди під час проведення митних процедур і робили бюрократичні "відмови" у провезенні продукції,

– зазначили в СБУ.

На митницях вимагали хабар за експорт українського зерна / Фото СБУ

Окрім того, учасники злочинного механізму вимагали гроші з підприємців, що імпортували до України іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах нашої держави.

Одного з чиновників затримали "на гарячому"

Співробітник столичної митниці вимагав кошти у бізнесмена, який від початку повномасштабної війни обороняє нашу державу від російського агресора. Аби його фірма запрацювала, захисникові довелося взяти відпустку та заплатити хабар.

Втім, чиновника митниці затримали "на гарячому" – після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Йому та іншим учасникам оборудки вже готують підозру.

Зауважимо, що правоохоронці також провели обшуки за місцем проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці та посадовців митного поста "Городок" на Львівщині.