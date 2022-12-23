На Закарпатье пограничникам удалось задержать более 20 нарушителей. Они пытались незаконно покинуть Украину.

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Уклонисты из разных уголков страны

Как отмечают в ведомстве, самая большая группа пытавшихся незаконно перебраться через границу состояла из 14 человек. Среди них было 8 детей, 4 женщины, а также 2 мужчины. Эту группу на рассвете обнаружили сотрудники пограничного пункта "Лужанка".

Что касается остальных нарушений, то они тоже были связаны с попытками уклонистов сбежать из Украины. Известно, что 10 мужчин пытались нелегально уехать в Румынию. По данным пограничников, пятеро из них были задержаны на участках "Яблоновка" и "Тячев". А еще пятерых – на "Деловом" и "Дьяковом".

Известно, что задержаны мужчины из разных уголков нашего государства. В частности, из Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, а также Одесской области.

Мужчин задержали при попытках незаконно пересечь границу / Фото ГНСУ

В Командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация с уклонистами. По словам начальника управления персонала Романа Горбача, это количество не является значительным.

Их не так много на общей массе всего населения. Поэтому индивидуально, если брать каждый случай, это, конечно, проблема. Но в общем масштабе большой проблемы в этом нет, потому что у нас в принципе все идет по плану, в пределах погрешности,

– рассказал он.

Что грозит за незаконное пересечение границы

Напомним, что во время действия военного положения в Украине за незаконное пересечение границы ожидает суровое наказание. По меньшей мере уклонисту придется заплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В худшем случае его ожидает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Заметим, что аналогичное наказание может ожидать и тех, кто пытается пересечь границу с поддельными документами. Последнее стало причиной невозможности выезда из Украины студентов, обучающихся на территории другой страны. Ведь этой лазейкой активно пользовались.