На Закарпатті прикордонникам вдалося затримати понад 20 порушників. Вони намагалися незаконно покинути Україну.

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Ухилянти з різних куточків країни

Як зазначають у відомстві, найбільша група тих, хто намагався незаконно перебратися через кордон, складалася з 14 людей. Серед них було 8 дітей, 4 жінки, а також 2 чоловіків. Цю групу на світанку виявили співробітники прикордонного пункту "Лужанка".

Що стосується решти порушень, то вони теж були пов'язані зі спробами ухилянтів втекти з України. Відомо, що 10 чоловіків намагалися нелегально виїхати до Румунії. За даними прикордонників, п'ятьох із них затримали на ділянках "Яблунівка" та "Тячів". А ще п'ятьох – на "Діловому" та "Дяковому".

Відомо, що затримані чоловіки з різних куточків нашої держави. Зокрема, з Житомирщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Харківщини, а також Одещини.

Чоловіків затримали під час спроб незаконно перетнути кордон / Фото ДПСУ

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація з ухилянтами. За словами начальника управління персоналу Романа Горбача, ця кількість не є значною.

Їх не так багато на загальній масі всього населення. Тому індивідуально, якщо брати кожен випадок, то це, звичайно, проблема. Але у загальному масштабі великої проблеми у цьому нема, тому що у нас в принципі усе йде по плану, в межах похибки,

– розповів він.

Що загрожує за незаконний перетин кордону

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану в Україні за незаконний перетин кордону очікує суворе покарання. Щонайменше ухилянтові доведеться заплатити штраф у розмірі від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У гіршому випадку на нього очікує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Зауважимо, що аналогічне покарання може очікувати й на тих, хто намагається перетнути кордон з підробленими документами. Останнє стало причиною унеможливлення виїзду з України студентів, які навчаються на території іншої країни. Адже цією лазівкою активно користувалися.