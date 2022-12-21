Про це розповів під час брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Все у межах похибки

Він також уточнив, що є категорія громадян, яка ухиляється не тільки від проходження служби, а й від відвідування територіального центру укомплектування для уточнення військових облікових даних.

Однак, за словами Романа Горбача, ця кількість громадян не є значною.

Їх не так багато на загальній масі всього населення. Тому індивідуально, якщо брати кожен випадок, то це, звичайно, проблема. Але у загальному масштабі великої проблеми у цьому нема, тому що у нас в принципі усе йде по плану, в межах похибки,

– розповів він.

Чи передбачається в Україні збільшення кількості мобілізованих

Також на брифінгу Роман Горбач зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії мобілізація в Україні проходить постійно, щоденно та планово. Коригування ж може відбуватися лише в планах, адже їх прораховують наперед.

Мобілізація – це дуже складна система і просто так, за результатами сьогоднішнього дня, ми не можемо призвати завтра більше людей. Все це враховані фактори і мобілізація проходить постійно,

– сказав він.

Також він зазначив, що наразі немає особливостей проведення мобілізаційних заходів у різних регіонах України. Єдина особливість – наявність мобілізаційного ресурсу, тобто людей відповідних спеціальностей у регіонах.

Так, у кожному територіальному центрі комплектування ведеться військовий облік військовозобов'язаних та є база, де вказана статистика щодо мобілізаційного ресурсу, тобто людей відповідних спеціальностей. Відповідно до цього й визначається завдання щодо призову.