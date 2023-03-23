Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Это уже не первая роковая попытка побега мужчин этой рекой.

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Мужчина погиб из-за попытки незаконно пересечь границу

В реке Тиса пограничники обнаружили тело мужчины, пытавшегося нелегально попасть в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.

Будьте осторожны и помните, что попытка незаконно пересечь границу может стать роковой,

– отметили в Госпогранслужбе.

Смотрите фото с места происшествия / Фото Госпогранслужбы

Пограничники задержали троих уклонистов

Военнослужащие отдела "Тячев" недавно задержали троих уклонистов. Пограничный наряд поймал их около 23:00 на берегу реки Тиса. Мужчины были одеты в гидрокостюмы.

Кроме тщательно обернутых в полиэтилен сменной одежды, обуви, документов и денег, они имели при себе накаченные автомобильные камеры, с помощью которых планировали переплывать незнакомый для них водоем. Все мужчины прибыли в Закарпатье из других регионов:

один – из Тернопольщины,

один – из Винницкой области,

один – из Одесчины.

Насколько опасны попытки преодоления холодной и полноводной Тисы они не знали.

Стоит отметить, что сейчас на Закарпатье в ночное время температура воздуха опускается ниже нуля градусов. Глубина реки достигает трех метров, ширина – 50 метров,

– рассказали пограничники.

В течение года уже зафиксировали 14 случаев гибели мужчин при попытках преодоления речного участка границы.