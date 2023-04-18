Втім, з початку російської агресії у 2014-му році та після повномасштабного вторгнення, багатьох ворожих агентів відловили, а самі ж вони значно втратили свій вплив. За даними джерел 24 Каналу в СБУ, в абсолютній більшості випадків після затримання зрадники України радо здають своїх кураторів.

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Особливо із урахуванням того, що ФСБшники зазвичай лише обіцяють завербованим всіляку підтримку, включаючи грошову, але насправді просто залишають їх напризволяще зі своїми проблемами. Звісно, не забуваючи вимагати інформацію, яка їм цікава.

Знайшов прихисток у монастирі УПЦ МП

Зрозуміло, методи вербовки потенційних колаборантів російські спецслужбісти використовують постійно різні. Однак загалом їх підхід до роботи з агентурою не змінювався багато років. Зазвичай працівники ФСБ шукають незаможних громадян, які не мають стійкої патріотичної позиції, та починають втиратися до них у довіру. Ідеально, якщо майбутній диверсант є парафіянином УПЦ МП, бо в цьому випадку його мізки вже промиті проросійськими наративами.

Дуже показовою у цьому плані є історія одного киянина, який, як він сам писав, "ідейно з Росією". Завербував цього чоловіка офіцер ФСБ із Краснодару Олександр Іванченко ще у 2017 році. Втім, після виконання кількох завдань та обіцянок платити за зраду Батьківщині, агента "законсервували".



Дані ФСБшника / Фото джерел 24 Каналу

За даними слідства, вже після початку великої війни киянин виїхав у Чернівці, де оселився в одному з монастирів УПЦ МП. Зрозуміло, що служителі церкви прихистили адепта "русского мира" без жодних зайвих питань, про що і свідчить його листування з куратором.



УПЦ МП на охороні російських позицій / Фото джерел 24 Каналу

Найбільш цікавила ФСБшника інформація про постачання зброї Україні, місця дислокації наших захисників, а також цистерн із пальним. То ж Іванченко намагався всіляко спрямувати свого агента на збір даних. Головним завданням російського офіцера було організувати диверсії на залізниці та пошкодити логістику нашої оборони.

Мав шукати все про ЗСУ, але "стукав" на "ДНРівських"

Під час всього спілкування Іванченко багато разів обіцяв підлеглому різноманітні винагороди "після перемоги", а той питав, чи може розраховувати на матеріальну підтримку від росіян. Ані копійки йому так і не сплатили.



Російський куратор показав агенту, що таке "динамо" / Фото джерел 24 Каналу

А поки оплати за співпрацю не було, киянин шукав варіанти, як вислужитися перед керівництвом. Однак здебільшого збирав інформацію геть не про якісь важливі для ФСБ нюанси життя на підконтрольній Києву території, а про корупцію та бандитизм у "ДНР".



Співачка з Донецька пізнала "русский мир" / Фото джерел 24 Каналу

Без грошей дістати якусь суттєву інформацію про ЗСУ агент не зміг, а от про кулуарну боротьбу у "ДНР" – цілком. Іванченко ж робив вигляд, що таке йому цікаве. Мовляв, разом будуємо "нову державу".



Боротьба за владу у "ДНР" активна (с) / Фото джерел 24 Каналу

Так, наприклад, з'ясувалося, що у "мінкульті" недореспубліки "обілетили" автора пісні "Я русский" Віктора Каліну. Чому виконавця шансону бандити з "ДНР" за свого не прийняли, а вирішили ошукати, невідомо, однак факт залишається фактом. Ображений за вимагання хабарів бард став свідком розкрадань гуманітарки, та готовий був розповісти, як росіяни отримують "посади" у псевдоутворенні.

Здобув киянин і компромат на "мера" Горлівки Івана Приходька, який (несподівано) виявився корупціонером.



Бойовик Приходько не думає про народ Донбасу / Фото джерел 24 Каналу

Оскільки ж зрадник вкрай боявся отримати повістку та потрапити до лав ЗСУ, а ніякої допомоги щодо ухиляння від мобілізації куратори не надавали, він навіть захотів стати псевдоволонтером. Ідея куратору сподобалася, однак реалізувати її, звісно, не вдалося.



Спілкування завербованого киянина з Олександром Іванченком / Фото джерел 24 Каналу

Майже 6 місяців знадобилося ФСБшнику, аби таки вмовити свого агента почати спілкуватися у телеграмі, який є підконтрольним російським спецслужбам. Однак зміна месенджеру ніяк Іванченку не допомогла: він і надалі отримував купу даних про злочини росіян на захопленій Кремлем території.

Його просили вжити заходів щодо вимагань на блокпосту на в'їзді до Маріуполя, бо окупанти у буквальному сенсі не давали там спокою ані місцевим мешканцям, ані "волонтерам" із Росії.

Надходили скарги й на достатньо відомого петербурзького ресторатора Андрія Незабудкіна, який не пробився у держдуму та шукав "місце під сонцем" у "ДНР".



Для окупантів та бойовиків війна – це про наживу / Фото джерел 24 Каналу

На чергові ж прохання надіслати зарплату киянин постійно отримував відмови, аж доки Іванченко не пояснив, що платити за зраду тепер не є можливим, а також порадив пошукати гроші у місцевих жителів.



Грошей нема, але тримайтеся / Фото джерел 24 Каналу

Наприкінці серпня 2022 киянин вкотре поділився з Іванченком інформацією про "мера" Горлівки, що призначив батька коханки керівником автовокзалу, а також почав красти гуманітарку разом із місцевим кримінальником Арсеном.



Жителі окупованих територій не дуже задоволені "владою" / Фото джерел 24 Каналу

Зрозуміло, що взагалі ніяких дій щодо відверто бандитських вчинків "чиновників" на окупованих територіях ніхто з російських спецслужбістів не вживав, бо вони насправді це все і "кришують". Натомість якби жорстко Іванченко не тиснув на свого агента, здобути якусь важливу для його керівництва інформацію йому так і не вдалося.

Дивіться відео спілкування ФСБшника з українським агентом:

Фактично ж на цьому феєрична співпраця Іванченка з агентом обірвалася, бо до киянина прийшли контррозвідники.

Закінчилося ж усе тим, що українець-зрадник відправився за ґрати на 16 років, поділившись перед цим купою інформації про свого куратора. Сам ФСБшник, якому не вдалося досягти ніякого успіху, досі намагається знайти більш корисних агентів та хоч якось виправдатися перед керівництвом за свої провали.

В Україні його підозрюють у шпигунстві, то ж за скоєне недолугому працівнику ФСБ рано чи пізно доведеться відсидіти від 10 до 15 років. І геть не факт, що окупанту вдасться сховатися, адже після поразки Москви у війні на тій території, де зараз на карті значиться "Росія", можуть з'явитися нові держави, які видаватимуть оголошених у міжнародний розшук злочинців.