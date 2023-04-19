Предатель Украины позиционировал себя как "фиксер". Он дистанционно сотрудничал с редакцией находящегося на территории Белгородской области прокремлевского информагентства "Бел.ru".
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В Киеве поймали "фиксера" российского СМИ
Так, злоумышленник передавал российским "журналистам" вымышленную информацию о событиях в Украине, в частности о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.
К тому же предатель публично поддерживал действия российских террористов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.
Получившуюся дезинформацию представители "Бел.ru" использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине. Свои антиукраинские нарративы он обнародовал также на своих страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине,
– рассказали правоохранители.
В настоящее время СБУ сообщила злоумышленнику о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России в Украине. Продолжается расследование.
Задержан предатель Украины / фото СБУ
В Украине часто разоблачают предателей
- Недавно Служба безопасности разоблачила схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В этом "помогал" проводник поезда Запорожье – Перемышль.
- Также СБУ разоблачила агента российских спецслужб, пытавшегося установить места дислокации HIMARS и разведывать склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ.
- Кроме этого, задержан вражеский агент, который собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Закрытые сведения требовались российским захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.