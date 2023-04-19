Предатель Украины позиционировал себя как "фиксер". Он дистанционно сотрудничал с редакцией находящегося на территории Белгородской области прокремлевского информагентства "Бел.ru".

Важно Жил в монастыре УПЦ МП в Черновцах, сливал данные ФСБ и все провалил: как киевлянина завербовала Россия

В Киеве поймали "фиксера" российского СМИ

Так, злоумышленник передавал российским "журналистам" вымышленную информацию о событиях в Украине, в частности о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.

К тому же предатель публично поддерживал действия российских террористов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.

Получившуюся дезинформацию представители "Бел.ru" использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине. Свои антиукраинские нарративы он обнародовал также на своих страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине,

– рассказали правоохранители.

В настоящее время СБУ сообщила злоумышленнику о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России в Украине. Продолжается расследование.

Задержан предатель Украины / фото СБУ

В Украине часто разоблачают предателей