СБУ задержала вражеского агента Николаевской области. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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СБУ в очередной раз задержала вражеского информатора

Как стало известно, злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений наших защитников, охраняющих Южноукраинскую атомную электростанцию. Закрытые сведения требовались российским захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.

При выполнении задач информатор получал деньги от своих российских "кураторов". Задокументировано, что фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карточку 2 тысячи гривен "аванса",

– рассказали правоохранители.

В результате следователи СБУ задержали злоумышленника. У него изъяли телефон с поличным.

Так, приспешником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в феврале 2023 года.

"В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских телеграм-каналов", – отметили в СБУ.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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