Служба безопасности собрала обоснованную доказательную базу на протоиерея русской православной церкви, занимавшегося подрывной деятельностью против Украины. В СБУ отметили, что Андрей Ткачев – выпускник факультета спецпропаганды военного института министерства обороны СССР в Москве.

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Священник РПЦ призывал убивать украинцев

В 2013 году Ткачев был назначен руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ МП и ведущим на телеканале "Киевская Русь". Именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где подвергал сомнению существование украинской государственности. Впоследствии священник переехал в Москву.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Ткачев публично поддержал российских оккупантов. Для этого он создал собственные каналы в телеграмме и на ютюбе, на которые подписалось около 1,3 миллиона пользователей. Там он публикует свои проповеди, в которых призывает захватчиков убивать мирных украинцев.

Задокументировано, что московский клирик предлагал раш*стам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам.

– рассказали в СБУ.

Кроме того, Ткачев является частым гостем на эфирах центральных каналов России. Там он также активно оправдывает военные преступления Кремля.

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Ткачев благодарил оккупантов за "выполнение грязной работы"

По информации Офиса генпрокурора, в своих постах и видеоматериалах подозреваемый:

поддерживал и популяризировал действия России в связи с полномасштабным вторжением в Украину,

глорифицировал российских военных,

распространял российские нарративы о секретных биолабораториях в Украине и "укронацистах",

утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты",

пытался убедить, что Россия не начинала войну, а наоборот – завершает ее,

переводил вину за начало вторжения на "Майдан" и украинцев,

выражал благодарность российским военным за выполнение в Украине "грязной кровавой работы".

Инициированная Службой безопасности экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности священника РПЦ. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

пропаганда войны;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

В настоящее время злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Любопытно! Ранее Андрей Ткачев 12 лет служил в соборе УПЦ МП во Львове. С 2005 года он проживал в Киеве, а в 2014 году сбежал в Москву.