Служба безпеки зібрала обґрунтовану доказову базу на протоієрея російської православної церкви, який займався підривною діяльністю проти України. В СБУ зауважили, що Андрєй Ткачов – випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони СРСР у Москві.

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Священник РПЦ закликав вбивати українців

У 2013 році Ткачова призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ МП та ведучим на телеканалі "Київська Русь". Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив під сумнів існування української державності. Згодом священник переїхав до Москви.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ткачов публічно підтримав російських окупантів. Для цього він створив власні канали у телеграмі та на ютюбі, на які підписалися майже 1,3 мільйона користувачів. Там він публікує свої "проповіді", в яких закликає загарбників вбивати мирних українців.

Задокументовано, що московський клірик пропонував раш*стам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах,

– розповіли в СБУ.

Окрім того, Ткачов є частим гостем на ефірах центральних каналів Росії. Там він також активно виправдовує воєнні злочини Кремля.

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Ткачов дякував окупантам за "виконання брудної роботи"

За інформацією Офісу генпрокурора, у своїх постах та відеоматеріалах підозрюваний:

підтримував та популяризував дії Росії у зв'язку із повномасштабним вторгненням в Україну,

глорифікував російських військових,

поширював російські наративи про секретні біолабораторії в Україні та "укронацистів",

стверджував, що "українці самі у всьому винні",

намагався переконати, що Росія не починала війну, а навпаки – завершує її,

перекладав вину за початок вторгнення на "Майдан" та українців,

висловлював подяку російським військовим за виконання в Україні "брудної кривавої роботи".

Ініційована Службою безпеки експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності священника РПЦ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ️

пропаганда війни;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Цікаво! Раніше Андрєй Ткачов протягом 12 років служив у соборі УПЦ МП у Львові. З 2005 року він проживав у Києві, а у 2014 році втік до Москви.