Так, слідчі зібрали докази, що священник УПЦ МП заперечував агресію Росії проти України. Також він виправдовував дії терористів.

Важливо СБУ вручила підозру Паші "Мерседесу"

На Черкащині викрили священника-зрадника

Як стало відомо, у 2020 році священник віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.

Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів,

– зазначили правоохоронці.

Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини загарбників. Також на цьому сайті священник хвалив московських митрополитів, які допомагають терористам.

Окрім цього, ченець закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України.



Черкаському священнику вручили підозру / фото СБУ



Правоохоронці навідались до священника УПЦ МП / фото СБУ

Що загрожує зраднику

СБУ повідомила священнику про підозру за статтею про виправдовування збройної агресії Росії проти України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Вручення підозри черкаському священнику: дивіться відео

Священники-зрадники в Україні