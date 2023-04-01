Вручення підозри митрополиту 24 Каналу підтвердили джерела в СБУ. Попередньо Павло Лебідь, він же Паша "Мерседес" повідомляв про обшуки у нього вдома.

Дивіться також "Прокльони, погрози, сутички": хронологія виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври

Що інкримінують Паші "Мерседесу"

Павлу Лебедю вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – розпалювання релігійної ворожнечі (стаття 161) та виправдання збройної агресії Росії ( стаття 436).

Довідка. Максимальне покарання за статтю 436 – позбавлення волі на строк до 3 років, за статтю 161 – позбавлення волі на строк до 5 років.

Вручення повістки митрополиту: відео

Що цьому передувало