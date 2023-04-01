Вручение подозрения митрополиту 24 Канала подтвердили в СБУ. Предварительно Павел Лебедь, он же Паша "Мерседес" сообщал об обысках у него дома.
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Что инкриминируют Паше "Мерседесу"
Павлу Лебедю вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины – разжигание религиозной розни (статья 161) и оправдание вооруженной агрессии России (статья 436).
Вручение повестки митрополиту: видео
Что этому предшествовало
- Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с УПЦ МП договор об аренде. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
- Монахи УПЦ МП должны были покинуть Лавру до 29 марта, но заявили, что не собираются оттуда уходить. Два дня подряд они блокировали работу комиссии Минкульта на территории святыни.
- Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) 29 марта записал видеообращение с угрозами и проклятиями действующим украинским властям, в частности президенту. Он сказал, что "слезы монахов не упадут на землю, а упадут ему на голову".
- Заметим, что Паша Мерседес неоднократно проявлял свою пророссийскую позицию. Во время столкновений на территории Лавры он отказался сказать, что Россия начала войну против Украины, а вместо этого начал "шершать" с журналистами.
- Еще до полномасштабного вторжения Павел Лебедь говорил, что Крым никогда не был украинским, а Украина является агрессором на Донбассе. Обо всем этом мы писали здесь.