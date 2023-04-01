Вручение подозрения митрополиту 24 Канала подтвердили в СБУ. Предварительно Павел Лебедь, он же Паша "Мерседес" сообщал об обысках у него дома.

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Что инкриминируют Паше "Мерседесу"

Павлу Лебедю вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины – разжигание религиозной розни (статья 161) и оправдание вооруженной агрессии России (статья 436).

Справка. Максимальное наказание за статью 436 – лишение свободы сроком до 3 лет, по статье 161 – лишение свободы сроком до 5 лет.

Вручение повестки митрополиту: видео

Что этому предшествовало