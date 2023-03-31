Как сообщают корреспонденты Суспильного, прихожане и монахи заблокировали вход в 111 корпус Лавры. К слову, накануне суд отклонил заявление УПЦ московского патриархата о признании расторжения договора аренды недействительным.
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Комиссии снова пришлось завершить свою работу, так и не начав ее
Комиссия Минкульта уже во второй раз прибыла в Киево-Печерскую лавру на проверку. Заметим, что 30 марта ее представителям так и не удалось попасть в святыню.
Сегодня ситуация повторилась. Как ранее сообщал 24 Канал, монахи УПЦ МП вооружились рациями и заблокировали входы в храмы.
Поэтому комиссии пришлось завершить свою работу на этот день. На месте остались стражи порядка, которые следят за развитием событий.
Комиссию Минкульта 31 марта снова не пустили в храмы Лавры / Фото Дарьи Нематиан Золбин
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Представители УПЦ МП пытались сломать камеру Суспильного и толкнули журналистку
- Во время общения с журналистами 30 марта митрополит Павел, известный как "Паша Мерседес", толкнул журналистку, которая хотела задать ему вопрос и обозвал ее. Кроме того, он пригрозил другим корреспондентам избиением палкой.
- Он также кричал, что разобьет всем фотоаппараты. Впоследствии стало известно, что другой представитель УПЦ МП пытался сломать камеру Суспильного.
- Перед этим митрополит Павел разразился проклятиями в сторону украинской власти. Он заявил, что никуда не уедет, пока "всех здесь не похоронит".