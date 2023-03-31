Как сообщают корреспонденты Суспильного, прихожане и монахи заблокировали вход в 111 корпус Лавры. К слову, накануне суд отклонил заявление УПЦ московского патриархата о признании расторжения договора аренды недействительным.

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Комиссии снова пришлось завершить свою работу, так и не начав ее

Комиссия Минкульта уже во второй раз прибыла в Киево-Печерскую лавру на проверку. Заметим, что 30 марта ее представителям так и не удалось попасть в святыню.

Сегодня ситуация повторилась. Как ранее сообщал 24 Канал, монахи УПЦ МП вооружились рациями и заблокировали входы в храмы.

Поэтому комиссии пришлось завершить свою работу на этот день. На месте остались стражи порядка, которые следят за развитием событий.



Комиссию Минкульта 31 марта снова не пустили в храмы Лавры / Фото Дарьи Нематиан Золбин

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