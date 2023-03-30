Представители Московского патриархата добивались, чтобы признать недействительным расторжение договора аренды. Однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что суд отказал в исполнении иска.

Кстати говоря "Проклятия, угрозы, стычки": хронология выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Почему пророссийские монахи пошли в суд

Дело в том, что существует юридическое понятие – обеспечение иска. Если суд удовлетворяет ходатайство для обеспечения иска, то принимают решение о так называемой "паузе" – чтобы не предпринималось никаких действий к основному решению суда.

Если бы суд обеспечил иск, то могли бы остановить решение о выезде представителей УПЦ МП. Однако этого не произошло. Таким образом, пока суд не вынесет решения, пророссийские попы все равно не должны находиться в помещениях Лавры.

Расторжение договора – законное

Ранее в Минкульте отмечали, что УПЦ МП должна покинуть Лавру, несмотря на иск в суд. Помещения Лавры принадлежат государству. Следовательно, одностороннее расторжение договора с арендаторами имущества не требует согласования другой стороны. Это законно.

УПЦ МП прибегает к юридическим злоупотреблениям и пытается выставить ситуацию так, мол, территория заповедника находится в их собственности.

Минкульт тоже может обратиться в суд

Руководитель департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин предупреждала, если представители УПЦ МП и дальше будут препятствовать приему-передаче имущества, тогда Минкульт может обратиться в суд, передает Укринформ.

С 30 марта на территории Нижней Лавры будет работать комиссия, которая будет постепенно осматривать 77 объектов, будет производить описание имущества и запечатывать объекты.

Что известно о выселении УПЦ МП