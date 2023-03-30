Представники Московського патріархату домагались, аби визнати недійсним розірвання договору оренди. Однак міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що суд відмовив у забезпеченні позову.

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Чому проросійські ченці пішли до суду

Річ у тім, що існує юридичне поняття – забезпечення позову. Якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, то ухвалюють рішення про так звану "паузу" – аби не вчинялося жодних дій до основного рішення суду.

Якби суд зараз забезпечив позов, то могли б зупинити рішення про виїзд представників УПЦ МП. Однак цього не сталось. Таким чином, поки суд не винесе рішення, проросійські попи однаково не мають перебувати в приміщеннях Лаври.

Розірвання договору – законне

Раніше у Мінкульті наголошували, що УПЦ МП має покинути Лавру, попри позов до суду. Приміщення Лаври належать державі. Відтак одностороннє розірвання договору з орендарями майна не потребує погодження другої сторони. Це законно.

Натомість УПЦ МП вдається до юридичних зловживань та намагається виставити ситуацію так, мовляв, територія заповідника перебуває в їхній власності.

Мінкульт теж може звернутись до суду

Керівниця департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин попереджала, якщо представники УПЦ МП й надалі перешкоджатимуть прийому-передачі майна, тоді Мінкульт може звернутись до суду, передає Укрінформ.

З 30 березня на території Нижньої Лаври працюватиме комісія, яка поступово оглядатиме 77 об’єктів, здійснюватиме опис майна та запечатуватиме об’єкти.

Що відомо про виселення УПЦ МП