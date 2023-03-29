До слова, УПЦ МП закликала своїх прихильників прийти сьогодні на богослужіння. Що ж відбувається у Лаврі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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На території Лаври зібралися віряни

Сьогодні о 06:30 розпочалося останнє богослужіння УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі. Раніше ченці московського патріархату закликали своїх прихильників до спільної молитви.

Як повідомляє Obozrevatel, на вході до монастирського комплексу перебуває багато правоохоронців, які слідкують за порядком. Попри це, варто зазначити, що деякі віряни вже заявили, що не покинуть територію Лаври.

До слова, напередодні речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі Фактам ICTV зазначила, що конфліктних ситуацій раніше не виникало. Тому 29 березня оберігатиме порядок на території заповідника, як і раніше.

Ми не робимо жодних припущень, тому що поки конфліктних ситуацій у нас там не виникало. Завтра, як і в інші дні під час інвентаризації, ми перебуватимемо на місці й забезпечуватимемо охорону публічного порядку,

– пояснила речниця.

Станом на 9:30 на території Лаври зібралося багато людей. Наразі все спокійно, про жодні заворушення чи конфлікти не повідомляють.

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29 березня ченці УПЦ МП мають покинути остаточно Києво-Печерську лавру

Через численні порушення заповідник розірвав договір на оренду Лаври з ченцями УПЦ МП. Відтак, священнослужителі отримали 20 днів на те, щоб остаточно виселитися.

Упродовж цього періоду, як відомо, на території монастирського комплексу перебувала комісія Мінкульту. Вона звіряла, чи всі цінні предмети, що належать Києво-Печерській лаврі є на місці.

Зокрема поліція перевіряла всі автівки, які виїжджали з території Лаври. Крім того, з 30 березня почне діяти інша комісія, яка передаватиме майно монастиря державі.