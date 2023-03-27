Окрім неї, на виході з дальніх печер заповідника вже немає всіх ікон. Журналісти намагались запитати про це священників.

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Що забирає УПЦ МП з лаври

Журналісти помітили на виході з дальніх печер заповідника, де раніше висіли ікони, – тільки місця від багатьох з них. Саме тому видання запитало декількох зі священників, де ікони.

...Жоден не відповів. Водночас інші отці розповіли, що планують вивезти з заповідника усе, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю УПЦ (МП),

– мовиться в повідомленні.

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Що вивозить УПЦ МП з Лаври: дивіться відео

Варто зауважити, що договір оренди з УПЦ (МП) з заповідником завершується 29 березня 2023 року. До цього часу Українська православна церква Московського патріархату має покинути всі приміщення Києво-Печерської лаври.

Що цьому передувало