Кроме нее на выходе из дальних пещер заповедника уже нет всех икон. Журналисты пытались спросить об этом священников.
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Что забирает УПЦ МП из лавры
Журналисты заметили на выходе из дальних пещер заповедника, где раньше висели иконы – только места от многих из них. Именно поэтому издание спросило нескольких священников, где иконы.
...Ни один не ответил. В то же время другие отцы рассказали, что планируют вывезти из заповедника все, кроме мощей, потому что считают все имущество, включая иконы, собственность УПЦ (МП),
– говорится в сообщении.
УПЦ МП выселяется из Лавры: смотрите видео
Что вывозит УПЦ МП из Лавры: смотрите видео
Следует отметить, что договор аренды с УПЦ (МП) с заповедником завершается 29 марта 2023 года. До этого времени Украинская православная церковь Московского патриархата должна покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
Что этому предшествовало
- Буквально 23 марта Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата уже начали процесс выселения из Киево-Печерской лавры.
- По словам министра, процесс выезда проходит – они вывозят бойлеры, столы, стулья. Однако Ткаченко отметил, что на месте есть представители МВД и СБУ, есть проверки на выезде из Лавры. То есть процесс выезда контролируется.
- Кроме того, с 21 марта там работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние хранения недвижимого и движимого имущества, а именно музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП.
- Следует добавить, что ранее митрополит Павел, известный как Паша Мерседес, заявил, что монахи не покинут территорию Киево-Печерской лавры. Более того, Эпифаний обратился к монахам и призвал их отвергнуть власть Москвы.