Об этом 22 марта заявил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь. Монахи УПЦ МП должны выселиться из Лавры до 29 марта.

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УПЦ МП не хочет выселяться из Лавры

Лебедь заявил, что монахи УПЦ МП не могут выселиться из Киево-Печерской Лавры.

Потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы упорядочить жизнь обители и паломников. У нас просто нет места, куда это все – кухни, прачечная – вывезти, а мы не намерены что-то оставлять,

– заявил митрополит УПЦ МП.

Он заявил, что монахи якобы выступают против "созданной государством политической партии".

"Мы все против политической партии, созданной государством для чьих-то соглашений – ПЦУ. Мы не перейдем – я думаю, что большинство. Поэтому не стоит так трудиться врагу, возмущая умы и сердца человека", – добавил Лебедь.

В то же время он не знает, разрешат ли братии находиться на территории лавры до Пасхи, но призывал верующих приходить в Лавру на молитву. Однако Лебедь якобы не может гарантировать им безопасности из-за каких-то "возможных провокаторов".

"Сегодня мы не знаем, продлят ли нам время хотя бы перебыть Пасху и вывозить наше имущество, но я всех призываю к молитве, приходите на территорию Лавры", – заявил представитель УПЦ МП.

Лебедь также призвал верующих защищать УПЦ МП в Лавре. Мол, это "их обязанность защищать святыню".

"Многие обвиняют, что мы сдаем обитель без боя. Приходите, посмотрите, это ваша обязанность – защищать свою святыню вместе с нами", – считает наместник пророссийской церкви.

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