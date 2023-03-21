Она будет определять уровень сохранности культурных ценностей. В УПЦ МП традиционно таким решением не удовлетворены и начинают сетовать, что якобы Минкульт как-то неправильно называет мощи и другие святыни.
Смотрите также "Шабаш" возле Офиса Президента: монахи УПЦ МП жалуются, что у Зеленского отказали им во встрече
Что заявили в УПЦ МП о пещерах
В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что 20 марта 2023 года им пришло письмо от руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра". В нем говорилось, что УПЦ МП прекратят доступ к:
- Ближним и Дальним пещерам;
- Крестовоздвиженскому храму;
- Аннозачатьевскому храму;
- храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплого храма).
Важно Тайны путинского патриарха: скрывающий агент КГБ "Михайлов"
Что этому предшествовало
- На Рождество 7 января Эпифаний впервые в истории ПЦУ проводил богослужение в Киево-Печерской лавре. Оно происходило в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ведь у Московского патриархата 1 января закончился договор аренды Трапезного и Успенского соборов Киево-Печерской лавры на территории верхней лавры.
- 10 марта в Минкульте заявили, что монахов УПЦ МП выселяют из Лавры. Договор пользования Киево-Печерской Лаврой расторгается с 29 марта 2023 года.
- Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре. Речь идет и о территории нижней лавры, где есть Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь). Там живут монахи.
- В Минкульте предполагали, что монахи могли бы перейти в Православную церковь Украины и остаться в лавре.
- Уже 18 марта Эпифаний обратился к монахам и призвал их отвергнуть власть Москвы.