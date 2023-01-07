Начало богослужения в 9 часов утра. ПЦУ приглашает на молитву украинских верующих и просит следить за дополнительными объявлениями. Где можно смотреть трансляцию – читайте в материале 24 Канала.

Достойно внимания ПЦУ позволила праздновать Рождество 25 декабря: назвали условие

Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре

Торжественное рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры началось в 9:00. На литургии присутствуют тысячи верующих, празднующих Рождество по Юлианскому календарю.

Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре: смотрите видео

Что говорит ПЦУ о переходе на новый календарь

Сегодня праздник Рождества Христова отмечают в православных церквях, использующих Юлианский календарь. В конце прошлого года в обществе стало больше дискуссий по теме, когда лучше отмечать этот праздник. В Украине существенно возросло количество поклонников перехода на Григорианский и Новоюлианский календари (оба предусматривают празднование Рождества 25 декабря, а соответственно и изменение дат других праздников, но отличается дата Пасхи).

25 декабря на проповеди митрополит Эпифаний отметил, что помимо большого количества сторонников реформы календаря, есть еще и многие выступающие против таких изменений. В 2022 году впервые в общинах, изъявивших такое желание, проходили рождественские богослужения 25 декабря, что отметил предстоятель ПЦУ.

В этом году ПЦУ будет изучать полученный опыт нынешних праздников и будет обсуждать дальнейшие шаги. Однако приоритетом для церкви есть сохранение единства общества.

На следующем заседании Синода мы изучим полученный опыт как положительный, так и отрицательный. И в дальнейшем мы исключительно соборно будем определяться относительно дальнейших шагов, имея целью главное: не позволить противникам или глупым ревнителям разных идей приумножить разделения в Церкви,

– подчеркнул митрополит Эпифаний.

Напомним, что в конце декабря 2022 года в Дії состоялся опрос относительно того, какую дату празднования Рождества предпочитают украинцы. В нем приняли участие 1,5 миллиона граждан, из которых более 900 тысяч (то есть почти 59%) проголосовали за 25 декабря. Празднование 7 января предпочли более 390 тысяч участников опроса (т.е. более 25% человек).