Соответствующее решение было принято во время заседания синода Православной Церкви Украины. Оно состоялось 18 октября в Синодальном зале Митрополичьего дома.

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Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова,

– говорится в сообщении.

Украинцы в комментариях приветствовали такое решение ПЦУ.

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря (по Григорианскому календарю), восточному обряду – с 6 на 7 января (по Юлианскому). Особым для верующих является вечер в канун Рождества. Тогда близкие собираются на праздничный постный ужин.

Для верующих западного обряда главным праздничным блюдом является запеченная индейка или утка. В ночь на 25 декабря люди получают подарки от Санта-Клауса.

Рождество – один из самых любимых праздников для взрослых и детей во многих странах мира. Этот день ассоциируется с домашним уютом, теплом и удовольствием от настоящей зимней сказки.