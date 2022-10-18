Відповідне рішення ухвалили під час засідання синоду Православної Церкви України. Воно відбулося 18 жовтня у Синодальній залі Митрополичого дому.

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Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового,

– мовиться у повідомленні.

Українці у коментарях привітали таке рішення ПЦУ.

Християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня (за Григоріанським календарем), східного обряду – з 6 на 7 січня (за Юліанським). Особливим для вірян є вечір напередодні Різдва. Тоді близькі збираються на святкову пісну вечерю.

Для вірян західного обряду головною святковою стравою є запечена індичка або качка. У ніч на 25 грудня люди отримують подарунки від Санта-Клауса.

Різдво – одне з найулюбленіших свят для дорослих та дітей у багатьох країнах світу. Цей день асоціюється з домашнім затишком, теплом та насолодою від справжньої зимової казки.