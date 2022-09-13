Указ президент України підписав 12 вересня. Ним він вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

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Зеленський вніс зміни щодо служби капеланів на війні

Кандидати на зайняття посад військових капеланів повинні відповідати вимогам статті 7 закону про службу військового капеланства,

– мовиться в указі.

Тобто, згідно з законом, військовим капеланом може бути громадянин України, який:

є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації;

отримав від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Також, згідно зі змінами, до медичної та юридичної служб додається капеланська служба. Тому в положенні буде формулювання: "До військових звань осіб офіцерського складу юридичної, медичної та капеланської служб, які мають відповідну освіту та обіймають відповідну штатну посаду, додаються слова "юстиції", "медичної служби", "капеланської служби" у порядку, визначеному Міністерством оборони України".

Зміни визначають призначення, переміщення по службі та звільнення капеланів

Так, згідно зі указом президента України:

"військовослужбовці, які обіймають посади військових капеланів, призначаються і переміщуються по службі виключно в межах посад Служби військового капеланства;

виключно в межах посад Служби військового капеланства; призначення на посади та звільнення військових капеланів здійснюється за погодженням з начальником Служби військового капеланства;

військових капеланів здійснюється за погодженням з начальником Служби військового капеланства; звільнення військових капеланів з військової служби здійснюється з підстав, передбачених частиною п'ятою статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу".

Звільнення військових капеланів з військової служби у зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності здійснюється за поданням начальника Служби військового капеланства у порядку, встановленому цим положенням,

– мовиться в указі президента.

Окрім того, витяги з наказів про звільнення військових капеланів з військової служби надсилають до відповідних керівних центрів релігійних організацій, які передали священнослужителю мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Ба більше, люди, які проходили військову службу на посадах військових капеланів та звільнені з неї, протягом 5 днів після виключення зі списків особового складу військової частини зобов'язані стати на військовий облік за місцем проживання.

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