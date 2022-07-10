Передовсім, потрібно навчати любити своє. Про це 24 каналу сказав військовий капелан УГКЦ Михайло Греділь.

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Він наголосив, що варто рішуче відмовлятися від російськомовного контенту, а натомість заохочувати вивчати та цінувати власне українське.

Потрібно навчити любити свою країну, культуру, традиції, знати свою історію,
– вважає військовий капелан.

Необхідно формувати справжніх особистостей

За словами Греділя, діяльність організації "Апостольська чота", якою він опікується, спрямована на допомогу бідним, малозабезпеченим, переселенцям та військовим. Крім того, мовиться про духовне формування молоді та патріотичну формацію.

Наше волонтерство формує людину не просто як істоту, яка існує на певній території, а формує особистість. Людина, яка думає, яка знає, де є правда, а де є брехня. Людина, яка відстоює ту правду. Їй хочеться жити в країні, де є правда і немає брехні, корупції,
– пояснив він.

Так, люди мають бути готовими виборювати своє право на свободу. "Коли інша держава заходить на чужу землю і починає захоплювати села – це неправильно. І має відчуватися поштовх всередині, що вони готові боротися за правду, за свою державу, за свій народ", – підсумував він.

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