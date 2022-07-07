Він навів, як аргумент, що український канал FreeДом, який мовить російською, має понад 40% переглядів на ютубі із росії. На думку Ткаченка, це допоможе росіянам дізнатись, що насправді відбувається в Україні й навіть, можливо, змусить їх скласти зброю.

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Марафон для російських окупантів

Такі слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка прокоментував письменник та публіцист Дмитро Капранов. Про це повідомляє 24 канал.

Те, що сказав міністр, можу дуже просто схарактеризувати. Це марафон для окупантів. Або ж я чогось не розумію?

– заявив письменник.

Україна не має витрачати гроші на окупантів

Він зазначив, що, аналізуючи таку заяву, можна зробити висновки, що Україна витрачає свої гроші та ресурси, аби створювати продукт спеціально для російських окупантів. Водночас він додав, що 40% тих, хто дивиться це з росії, – це навіть не більш ніж половина (60%) людей, які дивляться канал з України.

Тобто, як підкреслив письменник, більшість – це все ж українці, які володіють державною мовою. Водночас виходить, що 40% окупантів диктують нашій державі інформаційну політику.

Тобто я лиш перекладаю українською мовою те, що сказав міністр. Наша влада танцює під дудку окупантів, і це дуже прикро,

– зауважив Капранов.

Потрібно розуміти, для кого працюєте

Він наголосив, що, звісно, YouTube – це абсолютно демократичне середовище, і кожен може робити для нього будь-який ролик, будь-якою мовою. Однак всі повинні чітко розуміти, для кого працюють.

"Якщо ви працюєте для окупантів – без питань, робіть YouTube російською мовою. Якщо працюєте для України й українців, то робіть YouTube українською мовою. Усе просто", – підкреслив Капранов.

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