Он привел в качестве аргумента, что украинский канал FreeДом, который говорит по-русски, имеет более 40% просмотров на YouTube из России. По мнению Ткаченко, это поможет россиянам узнать, что действительно происходит в Украине и даже, возможно, заставит их сложить оружие.

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Марафон для российских оккупантов

Такие слова министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко прокомментировал писатель и публицист Дмитрий Капранов. Об этом сообщает 24 канал.

То, что сказал министр, могу очень просто охарактеризовать. Это марафон для оккупнатовв. Или я чего-то не понимаю?

– заявил писатель.

Украина не должна тратить деньги на оккупантов

Он отметил, что, анализируя такое заявление, можно сделать выводы, что Украина тратит свои деньги и ресурс, чтобы создавать продукт специально для российских оккупантов. В то же время он добавил, что 40% тех, кто смотрит из России, это даже не более половины (60%) людей, которые смотрят канал из Украины.

То есть, как подчеркнул писатель, большинство – это все же украинцы, владеющие государственным языком. В то же время получается, что 40% оккупантов диктуют нашему государству информационную политику.

То есть я только перевожу на украинский язык то, что сказал министр. Наша власть танцует под дудку оккупантов, и это очень досадно,

– заметил Капранов.

Нужно понимать для кого работаете

Он отметил, что, конечно, YouTube – это абсолютно демократическая среда, и каждый может делать для него любой ролик, на любом языке. Однако все должны четко понимать, для кого работают.

"Если вы работаете для оккупантов – без вопросов, делайте YouTube на русском языке. Если работаете для Украины и украинцев, то делайте YouTube на украинском языке. Все просто", – подчеркнул Капранов.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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