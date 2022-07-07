Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он также отметил, что там есть и все еще остается много вопросов – как к Meta, так и к Youtube. Речь идет о том, как они себя ведут по поводу забастовок для украинцев.

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"Мы направили соответствующее письмо в их офисы и надеемся на корректный ответ. А что касается продвижения в Youtube, то лучший способ – иметь яркий контент", – передает министр культуры Украины.

Например, украинский канал FreeДом, который говорит по-русски и понятно почему. Потому что мы, во время войны с россиянами, должны доносить до них нашу точку зрения на русском. И этот канал имеет более 40% просмотров на Youtube из России,

– говорит Ткаченко.

О контенте на русском в украинском сегменте Youtube

Если мы готовы вести свою справедливую войну, в том числе и на русском языке, убеждая россиян и заставляя их складывать оружие, знать реальную информацию о том что происходит в Украине – мы это и будем делать, говорит министр культуры и информационной политики Украины.

"Фронт продолжается не только физически, но и в культурном пространстве и в информационном тоже. Поэтому, я считаю, что эта инициатива, возникшая на третьей неделе войны, достаточно правильная", – добавляет Александр Ткаченко.

Нас поддерживают достаточно много наших западных партнеров в этой инициативе, потому что лучше донести россиянам русским языком правду, могут именно украинцы, говорит он.

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