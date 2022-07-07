Про це ексклюзивно 24 каналу розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він також зазначив, що все ще залишається багато запитань як до Meta, так і до YouTube. Йдеться про те, як вони діють щодо страйків для українців.

Читайте також У Google ввели б фільтрування, – мовознавець про проблему російського контенту в мережі

"Ми направили відповідного листа до їхніх офісів і сподіваємося на коректну відповідь. А стосовно промоції в ютубі, то найкращий спосіб – мати яскравий контент", – зазначає міністр культури України.

Наприклад, український канал FreeДом, який мовить російською мовою, і зрозуміло, чому. Бо ми під час війни із росіянами маємо доносити до них нашу точку зору російською. І цей канал має понад 40% переглядів на ютубі із Росії,

– говорить Ткаченко.

Про контент російською в українському сегменті ютубу

Якщо ми готові вести свою справедливу війну, в тому числі і російською мовою, переконуючи росіян і примушуючи їх складати зброю, знати реальну інформацію про те, що відбувається в Україні – ми це маємо і будемо робити, каже міністр культури та інформаційної політики України.

"Фронт триває не тільки фізично, а й в культурному просторі, і в інформаційному також. Тому я вважаю, що ця ініціатива, яка виникла на третьому тижні війни, досить слушна", – додає Олександр Ткаченко.

Україну підтримують досить багато західних партнерів у цій ініціативі, тому що найкраще донести росіянам їхньою мовою правду можуть саме українці, каже він.

Вас може зацікавити: Олена Зеленська дала інтерв'ю журналу TIME – дивіться відео



