Об отказе во встрече с представителями УПЦ МП сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Отметим, что монахи якобы хотели донести "свою позицию" украинскому президенту.
Обратите внимание Иерарх УПЦ МП пытается ускользнуть из-под санкций Зеленского, – СМИ
У Зеленского отказали во встрече с монахами УПЦ МП
Представители УПЦ МП пожаловались, что в Офисе Президента отказали во встрече с их руководством. Так, Сергей Никифоров заявил, что украинский лидер на сегодняшний день (20 марта – 24 Канал) не планировал такую встречу.
С делегацией встретились сотрудники профильных департаментов Офиса Президента, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать на дальнейшее рассмотрение,
– сказал пресс-секретарь Зеленского.
Однако представители УПЦ МП отказались передать свое обращение. Поэтому зачем было устраивать этот показушный цирк – неизвестно.
В Офис Президента прибыли монахи УПЦ МП: все, что известно
- 20 марта митрополит Антоний сообщил, что члены Священного Синода УПЦ пришли к Офису Президента, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.
- Также ОП посетили митрополит Онуфрий, наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павел (Лебедь) и митрополит Лука Запорожский.
- Как стало известно, монахи якобы хотят донести до руководства "свою позицию".
Скандал вокруг Киево-Печерской Лавры
- До 29 марта 2023 года московские попы должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры.
- Однако наместник монастыря Паша "Мерседес" обращался к президенту и говорил, что "никуда со своими прихожанами уходить не собирается".
- Российский патриарх Кирилл решил защитить своих "коллег" и призвал "спасти" Лавру.
- После этого Папа Римский цинично попросил "враждующие стороны уважать религиозные объекты".