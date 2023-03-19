Третьим лицом указаны СБУ и Совет нацбезопасности и обороны. Следует заметить, что в 2018 году иерарх попал в базу "Миротворца".

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Иерарх УПЦ МП судится с Зеленским

Митрополит Лука просит суд признать противоправным и отменить Указ президента от 11 декабря 2022 года №863, согласно которому в отношении его ввели 14 видов персональных санкций на 5 лет. В частности, говорится о:

временном лишении права пользоваться и распоряжаться активами;

прекращении культурных обменов, научного сотрудничества с иностранными государствами;

аннулировании официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;

лишении государственных наград Украины, других форм награждения и другие.

По информации НАПК, основаниями для наложения санкций стало то, что митрополит Лука поддерживает действия и политику России, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности.



Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука судится с президентом / Фото "Главком"

Стоит прочесть Те, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение в Лавре, – Эпифаний обратился к монахам УПЦ МП

Пророссийские священники – агенты ФСБ в рясах

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, пророссийские священнослужители – а фактически агенты 5-го и 1-го управлений ФСБ в рясах – не имеют права держать государство в заложниках и диктовать ему свою повестку.

Что касается церкви – это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не Россия. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории,

– заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что украинская власть не выступает против церкви и тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам.

Обратите внимание! Кремль умело манипулирует темой церкви, выставляя своих подчиненных в качестве жертвы. В частности, представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что факт выселения по Киеву московских попов из Лавры якобы оправдывает так называемую "специальную военную операцию".