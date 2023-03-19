До 29 марта 2023 года московские попы должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры в столице. Вместе с тем наместник монастыря Паша "Мерседес" обращался к президенту и говорил, что "никуда со своими прихожанами уходить не собирается". Также впоследствии секрет Совета национальной безопасности и обороны рассказал, как будут действовать власти.

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"Старая история"

По словам Данилова, пророссийские священнослужители – а фактически агенты 5-го и 1-го управлений ФСБ в рясах – не имеют права держать государство в заложниках и диктовать ему свою повестку.

Что касается церкви – это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не Россия. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории,

– сказал секретарь СНБО.

Кроме того, он подчеркнул, что украинская власть не выступает против церкви и тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам.

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За УПЦ МП, очевидно, стоит Кремль