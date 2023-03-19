До 29 марта 2023 года московские попы должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры в столице. Вместе с тем наместник монастыря Паша "Мерседес" обращался к президенту и говорил, что "никуда со своими прихожанами уходить не собирается". Также впоследствии секрет Совета национальной безопасности и обороны рассказал, как будут действовать власти.
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"Старая история"
По словам Данилова, пророссийские священнослужители – а фактически агенты 5-го и 1-го управлений ФСБ в рясах – не имеют права держать государство в заложниках и диктовать ему свою повестку.
Что касается церкви – это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не Россия. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории,
– сказал секретарь СНБО.
Кроме того, он подчеркнул, что украинская власть не выступает против церкви и тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам.
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За УПЦ МП, очевидно, стоит Кремль
- Вспомним, что, в частности, в Центре противодействия дезинформации реагировали на одиозное обращение настоятеля Киево-Печерской лавры и его прихвостней к президенту.
- В сообщении говорится, что Кремль умело манипулирует темой церкви, выставляя своих подчиненных в роли жертвы. А также он использует эту тему для нагнетания ситуации и увеличения аудитории поклонников, которые пойдут "спасать" православных украинцев.
- В то же время представитель президента России Дмитрий Песков вообще заявил, что факт выселения Киевом московских попов из Лавры, в частности, якобы оправдывает так называемую "специальную военную операцию".