Однако попы московского патриархата очень не хотят покидать насиженные места. Так что уже не раз обращались с разными заявлениями к прихожанам, которые можно разбирать на цитаты, пишет 24 Канал.
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Очередную такую они записали 14 марта на фоне самой Киево-Печерской Лавры. В ней наместник Лавры Павел обратился и к президенту Владимиру Зеленскому, пытаясь лестью убедить его отменить решение о выселении попов.
Митрополит Павел заявил, что еще до выборов президента в 2019 году он молился Богу. Однако не за воинов, которые воевали на Востоке, или судьбу Украины, а чтобы тот рассказал, кто будет возглавлять дальше наше государство. Именно тогда Господь рассказал Павлу, что именно Владимир Зеленский станет президентом.
Более того, за это молился не только наместник, но и якобы все братья монастыря и прихожане.
На такое известие от Павла Владимир Зеленский, по словам самого попа, очень обрадовался и заявил, что "если меня выберут, я даже крещусь". И за такие свои переживания наместник, также известный под прозвищем Паша "Мерседес", призвал защитить Лавру.
И теперь его прошу: если мы за него молились, чтобы он стал президентом, чтобы он нашу Лавру не обижал, а наоборот защищал,
– заявил он.
Попы УПЦ МП обратились к Владимиру Зеленскому: видео
Президент будет защищать Лавру
Конечно, один из крупнейших христианских центров Украины, более того, памятник истории и архитектуры нашего государства президент будет защищать и не обижать. И, в частности, для защиты прихожан от московского влияния и святынь от возможного воровства, представителям УПЦ МП следует покинуть ее территорию.
Отметим, что министр культуры Ткаченко ранее заявил, что зная захватнические намерения прислужников Москвы, в монастыре проведут дополнительную ревизию мощей и экспонатов. Он предостерег представителей УПЦ МП, чтобы те ничего не украли.
Однако, несмотря на решение Минкульта, попы не хотят сдаваться "без боя". 13 марта наместник лавры в опубликованном видео на ютуб-канале святыни заявил, что монахи не будут уезжать из Лавры.
Заявления представителей УПЦ МП и РПЦ из-за выдворения из Лавры
- Естественно, это истерическое заявление Паши "Мерседеса" по поводу расторжения соглашения – не первое с 10 марта. Он даже успел во время богослужения попугать прихожан "апокалипсисом", который начинается с Украины.
- Заметим, что на законное решение Украины и потерю влияния на прихожан Лавры очень оперативно отреагировали в РПЦ. "Защитить Лавру" призвал и русский патриарх Кирилл, назвав ее "колыбелью нашей (очевидно, русской – 24 Канал) цивилизации". Этим, в частности, страна-агрессорка еще раз продемонстрировала свое стремление присвоить то, что ей не принадлежит, еще и на территории другого государства.
- Более того, протоиерей Леонид Калинин из РПЦ заявил о "приходе Антихриста" в Украину. По его словам, шаги к восстановлению духовной соборности Украины – это вроде бы зов к его приходу, а после изгнания с территории собора московских монахов туда может прийти "гадость запустения".