Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Эта ревизия необходима для проверки наличия и состояния движимого имущества Киевской лавры, в частности, мощей святых и музейных экспонатов.
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За перемещение экспонатов грозит криминал
Кроме недвижимого имущества, там еще есть музейные экспонаты – более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы монахам на использование, и по ним будет отдельная ревизия,
– заявил Ткаченко.
Министр также предупредил об уголовной ответственности тех, кто намерен куда-то перемещать движимое имущество лавры, в том числе мощи или музейные экспонаты.
К слову, последняя ревизия была в 2018 году, поэтому все объекты есть в списке.
"Любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП в отношении движимого имущества и собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и они будут иметь уголовную ответственность", – подчеркнул министр.
Что этому предшествовало
- 10 марта УПЦ получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на территории заповедника.
- В документе говорилось, что УПЦ должна покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. После этого в Лавре будет работать комиссия по принятию-передаче государственного имущества.
- В Минкульте добавили, что это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре. Согласно определенной правовым полем процедуре, с 11 марта начнут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений.
- Впоследствии появились интересные данные государственной аудиторской службы. Она зафиксировала многочисленные нарушения в ходе ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". В частности, говорится о 36 новых самочинных строек.