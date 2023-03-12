Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Эта ревизия необходима для проверки наличия и состояния движимого имущества Киевской лавры, в частности, мощей святых и музейных экспонатов.

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За перемещение экспонатов грозит криминал

Кроме недвижимого имущества, там еще есть музейные экспонаты – более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы монахам на использование, и по ним будет отдельная ревизия,

– заявил Ткаченко.

Министр также предупредил об уголовной ответственности тех, кто намерен куда-то перемещать движимое имущество лавры, в том числе мощи или музейные экспонаты.

К слову, последняя ревизия была в 2018 году, поэтому все объекты есть в списке.

"Любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП в отношении движимого имущества и собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и они будут иметь уголовную ответственность", – подчеркнул министр.

Что этому предшествовало