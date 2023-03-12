Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Ця ревізія необхідна для перевірки наявності та стану рухомого майна Київської лаври, зокрема мощей святих та музейних експонатів.

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За переміщення експонатів загрожує кримінал

Окрім нерухомого майна, там ще є музейні експонати – понад 800 екземплярів, у тому числі мощі святих, які були передані монахам на використання, і щодо них буде окрема ревізія,

– заявив Ткаченко.

Міністр також попередив про кримінальну відповідальність тих осіб, які мають наміри кудись переміщати рухоме майно лаври, у тому числі мощі чи музейні експонати.

До слова, остання ревізія була у 2018 році, тому всі об'єкти є у переліку.

"Будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП щодо рухомого майна та власне музейних експонатів, буде зафіксовано, і вони матимуть кримінальну відповідальність", – наголосив міністр.

Що цьому передувало