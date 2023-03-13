В сети распространяют видео, как во время богослужений Паша "Мерседес" жалуется на выселение монахов из Лавры. Более того, Лебедь начал запугивать верующих "апокалипсисом".
Смотрите также В РПЦ заявили о "приходе Антихриста" в Украину
Наверняка апокалипсис начинается с Украины,
– истерически заорал Паша "Мерседес".
Также он подчеркнул, что монахи УПЦ МП будут "до последнего отстаивать свои права". Более того, "свои святыни". Похоже, что пророссийский митрополит цинично считает, что Киево-Печерская лавра принадлежит московскому патриархату и государству-агрессору.
Кроме того, Павел Лебедь заявил о каких-то "людях в священнических рясах", мечтают "осквернить все, что можно", в частности, храмы. "Если поносят церковь, то поносят Христа. Если поносят церковь, то поносят тех, кто ходит в церковь", – цинично сказал "Мерседес".
Обратите внимание В Лавре будет ревизия мощей и музейных экспонатов: Ткаченко предостерег УПЦ МП, чтобы ничего не украли
Абсурдная проповедь Паши "Мерседеса": смотрите видео
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру: что известно
- 10 марта УПЦ МП получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и зданиями на территории заповедника.
- Монахи должны покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. После этого в Лавре будет работать комиссия по принятию-передаче государственного имущества.
- В Минкульте добавили, что это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре. Согласно определенной правовым полем процедуре, с 11 марта начнут работать группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений.
- Также появились интересные данные государственной аудиторской службы. Она зафиксировала многочисленные нарушения в ходе ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". В частности, говорится о 36 новых самочинных строек.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в Лавре будет ревизия мощей и музейных экспонатов. Также он предостерег УПЦ МП, чтобы ничего не украли, и предупредил об уголовной ответственности.
- В РПЦ заявили о "приходе Антихриста" в Украину.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул: "Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хотя бы какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни – наши лавры – или воровать из них любые ценности".