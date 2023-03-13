У мережі поширюють відео, як під час богослужінь Паша "Мерседес" скаржиться на виселення монахів з Лаври. Ба більше, Лебідь почав залякувати вірян "апокаліпсисом".

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Напевно апокаліпсис починається з України,

– істерично заволав Паша "Мерседес".

Також він наголосив, що монахи УПЦ МП будуть "до останнього відстоювати свої права". Ба більше, "свої святині". Схоже, що проросійський митрополит цинічно вважає, нібито Києво-Печерська лавра належить московському патріархату та державі-агресорці.

Окрім того, Павло Лебідь заявив про якихось "людей у священницьких рясах", мріють "осквернити все, що можна", зокрема, храми. "Якщо поносять церкву, то поносять Христа. Якщо поносять церкву, то поносять тих, хто ходить до церкви", – цинічно сказав "Мерседес".

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