Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что члены Священного Синода УПЦ МП хотят встретиться с президентом Владимиром Зеленским. В Офисе Президента пока не прокомментировали это.

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В Офис Президента прибыли самые высокие иерархи УПЦ МП

Члены Священного Синода УПЦ пришли в Офис Президента, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским,

– написал митрополит Антоний.

Также ОП посетили митрополит Онуфрий, наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павел (Лебедь) и митрополит Лука Запорожский.

Члены УПЦ МП требуют, чтобы украинский лидер вышел к ним.

Обратите внимание! Сегодня в УПЦ МП состоялось заседание Синода, на котором обсуждался вопрос выселения из Киево-Печерской Лавры.



В Офис Президента прибыли самые высокие иерархи УПЦ МП / фото митрополита Антония

Высокие иерархи УПЦ МП возле ОП: смотрите видео

"Члены Священного Синода написали обращение к Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить ситуацию, какой она есть на самом деле. Мы пришли, чтобы донести до президента позицию не только членов Священного Синода, но и миллионов верующих УПЦ. Мы считаем, что президенту не доносят правдивую информацию об УПЦ. Судя по тем заявлениям, которые звучали, информация об УПЦ искажается и создается ложный образ наших верующих. Мы всегда выступали за конструктив, стремились, чтобы развивались отношения между государством и УПЦ", – заявил митрополит Климент.

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