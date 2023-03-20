Митрополит Бориспільський та Броварський Антоній заявив, що члени Священного Синоду УПЦ МП хочуть зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. В Офісі Президента поки не прокоментували це.

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До Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП

Члени Священного Синоду УПЦ прийшли до Офісу Президента, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським,

– написав митрополит Антоній.

Також до ОП завітали митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь) і митрополит Лука Запорізький.

Наразі члени УПЦ МП вимагають, щоб український лідер вийшов до них.

Зверніть увагу! Сьогодні в УПЦ МП відбулося засідання Синоду, на якому було обговорено питання виселення з Києво-Печерської Лаври.



До Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП / фото митрополита Антонія

Найвищі ієрархи УПЦ МП біля ОП: дивіться відео

"Члени Священного Синоду написали звернення до Володимира Зеленського і хочуть йому особисто пояснити ситуацію, яка вона є насправді. Ми прийшли, щоб донести до президента позицію не лише членів Священного Синоду, а й мільйонів віруючих УПЦ. Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ. Судячи з тих заяв, які лунали, інформація про УПЦ спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися стосунки між державою та УПЦ", – заявив митрополит Климент.

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