Митрополит Бориспільський та Броварський Антоній заявив, що члени Священного Синоду УПЦ МП хочуть зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. В Офісі Президента поки не прокоментували це.
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До Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП
Члени Священного Синоду УПЦ прийшли до Офісу Президента, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським,
– написав митрополит Антоній.
Також до ОП завітали митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь) і митрополит Лука Запорізький.
Наразі члени УПЦ МП вимагають, щоб український лідер вийшов до них.
До Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП / фото митрополита Антонія
Найвищі ієрархи УПЦ МП біля ОП: дивіться відео
"Члени Священного Синоду написали звернення до Володимира Зеленського і хочуть йому особисто пояснити ситуацію, яка вона є насправді. Ми прийшли, щоб донести до президента позицію не лише членів Священного Синоду, а й мільйонів віруючих УПЦ. Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ. Судячи з тих заяв, які лунали, інформація про УПЦ спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися стосунки між державою та УПЦ", – заявив митрополит Климент.
Виселення ченців з Києво-Печерської Лаври: що відомо
- До 29 березня 2023 року московські попи мають покинути територію Києво-Печерської Лаври у Києві.
- Водночас намісник монастиря Паша "Мерседес" звертався до президента та говорив, що "нікуди зі своїми прихожанами йти не збирається".
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що фізичну силу до "священнослужителів" застосовувати не будуть.
- До речі, речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що факт виселення Києвом московських попів з Лаври, зокрема, нібито виправдовує так звану "спеціальну воєнну операцію".
- Російський патріарх Кіріл вирішив захистити своїх "колег" й закликав "врятувати" Лавру.
- Після цього Папа Римський попросив "ворогуючі сторони поважати релігійні об’єкти", а також похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від конфесії".