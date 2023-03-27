Об этом говорится в отчете ООН относительно ситуации с правами человека в Украине с 31 января 2023 года. Организация "выразила обеспокоенность", ведь такие действия спецслужб могут якобы ущемлять права членов УПЦ МП.

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В ООН призывают обеспечить нарушителям справедливый суд

В отчете напоминают, что Служба безопасности Украины провела обыски в монастырях, офисах, учебных заведениях и другой собственности УПЦ МП в:

Киеве,

Ровно,

Житомире,

Ивано-Франковске,

Черновцы,

Днепропетровске,

Хмельницком,

в Черкасской,

Волынский,

Херсонской,

Тернопольской,

Полтавской,

Закарпатской областях.

Напомним, что в январе в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, которыми управляют в России. Официально Московский патриархат уверяет, что якобы не подчиняется Москве, однако очевидно, что действия показывают обратное.

УВКПЧ напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром неотъемлемых прав на справедливое судебное разбирательство,

– говорится в сообщении.

В ООН добавляют, что, по их данным, в некоторых случаях сотрудники спецслужбы допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа.

Как отреагировали в Украине

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу заявил, что Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания.

В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах,

– ответил Николенко.

Кстати, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата уже начали процесс выселения из Киево-Печерской лавры.

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